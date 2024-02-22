Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 16:01
İstifa edersem ceza alır mıyım

Ortaöğretim hemşireyim. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığında 4b sözleşmeli destek personeli olarak çalışırken herhangi bir üniversite hastanesi ortaöğretim hemşire alımı yaparsa istifa edip başvurabilir miyim?


darkkinght
Memur
22 Şubat 2024 16:11

başvurabilirsiniz hocam unvan değişikliyi oluyor


meraktan
Aday Memur
22 Şubat 2024 16:28

teşekkür ederim

darkkinght, 45 dk. önce

başvurabilirsiniz hocam unvan değişikliyi oluyor

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversite hastanesinde çalışan sb atanabilir mi2024 ocak ayı iller arası tayinde yerleşenlerin çkys durumutıbbi sekreter tercih yardımı4b sozlesmeli tarim bakanligi buro personelliginden 4b saglik bakanligi diger teknik personelligine(teşviklere zam gelmişLisansiyerlere 0.37 katsayı gelmemesi adaletsizliğiSözleşmeli Personel Cezatıbbi skreterlerde eş durumu tayiniKadrolu iken Tekrar KPSS ye girip atanma süreciyeşil pasaport hakkında

Sözlük

eyvahlar olsun 1 oktar babuna 1 Bir kayığım olsa. 1 erzincan iliç altın madeni faciası 1 vermicem vermicem benim değil mi vermicem 2 Kahve makinesinin o kadar da gerekli bir icat olmaması 7 bile isteye radara yakalanmak 1 Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 3 hoş değil 2 suistimal etmek 2

Son Haberler

11 ilde tarih eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltıKredi kartı faizleri değişti mi?Bakan Özhaseki: İstanbul'un dönüşümü için bütçemiz 485 milyar liraOğlunu tabancayla vuran baba aynı silahla intihar ettiÖğretmen eşini darbeden koca tutuklandı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?