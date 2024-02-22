Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 16:24
kadrolu hemşire geçici görevlendirme

merhaba 3 yılım doldu kadroya geçeli 3 ay oldu, kadro tebliğini aldım, bulunduğum ilçedeki daha fazla ihtiyaç olan diğer hastaneye veya ilçe sağlık müdürlüğüne geçici görevlendirme dilekçesi vereceğim, kimisi +1 yıl daha dolması lazım kimisi artık kadrolusun gerek yok diyor bende biraz araştırdım geçici görevlendirme yönetmeliğine göre 45/a lı çalışanlar görevlendirilemez diyor biz artık 45/a dan çıktık herhangi bir sıkıntı yaşamam heralde bu konuyla karşılaşan oldumu

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