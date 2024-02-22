KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2024 16:47
86 Puan ile 4001'e Bu Yıl İçinde Atanır mıyım ?

merhaba arkadaşlar. 4001 alımları 86 puana gelir mi temmuz- ağustos ayına kadar ? kendi branşımda birinci olmama rağmen kadro açmadılar bu nedenle 4001'e yöneldim

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