Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 16:55
NÖBET ÜCRETİ

Merhaba arkadaşlar acilde tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum bu ay nöbet yatmadı. Mutemetliğe sorduğumda 4 saat nöbetin varmış 6 saat altı verilmiyor denildi ama ben gece de çalıştım 12 saat nöbet de tuttum bu nasıl oluyor yanlışlık yok mu?

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