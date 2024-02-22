Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Şubat 2024 17:02
Çok Para huzur mutluluk getirmiyor

Bizzat tecrübe ile sabittir :) mutluluğu para da aramayın arkadaşlar.

Esas önemli olan iş yerinde ki huzur güven ortamı, maaş sonraki konu :)


Prettypelin
22 Şubat 2024 17:03

-de yi ayrı yazmasam iyiydi :)


cetek
Şef
22 Şubat 2024 17:06

Yeterince paran yok demek ki.


Prettypelin
22 Şubat 2024 17:06

Beni çok özlediniz değil mi :) epeydir yoktum forumda


Prettypelin
22 Şubat 2024 17:07

Doğru söylüyor olabilirsiniz

cetek, 2 saat önce

Yeterince paran yok demek ki.


fth0
Aday Memur
22 Şubat 2024 17:15
Parasızlıkta mutluluk getirmiyor. Para hayatı kolaylaştırıyor paran varsa istemediğin yerde çalışmazsın ev kirası derdin olmaz otobüse dolmuşa binme derdin olmaz özel hastanelere gidersin sıra beklemezsin gelecek kaygın olmaz ay sonunu düşünmezsin. Hayatın tadını çıkarırsın para yoksa zamanını paraya satarsın ömür boyu paranın peşinde koşarsın

Prettypelin
22 Şubat 2024 17:18

Elbette paraya ihtiyaç var ancak, iş hayatı içerisinde ilk sırada para gelmemeli bence

fth0, 1 saat önce
Parasızlıkta mutluluk getirmiyor. Para hayatı kolaylaştırıyor paran varsa istemediğin yerde çalışmazsın ev kirası derdin olmaz otobüse dolmuşa binme derdin olmaz özel hastanelere gidersin sıra beklemezsin gelecek kaygın olmaz ay sonunu düşünmezsin. Hayatın tadını çıkarırsın para yoksa zamanını paraya satarsın ömür boyu paranın peşinde koşarsın

Prettypelin
22 Şubat 2024 17:21

Ya o değil de noldu bu mühendislerle akademisyenlere ek zam verdiler mi yoksa hala istemeye devam mı :)))


Prettypelin
22 Şubat 2024 17:53

Forum çok sessiz hiç hareket yok burda

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