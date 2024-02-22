Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Şubat 2024 17:02
Memurların Eğitim Vermesi
Merhaba , Bir kamu kurumunda devlet memuru statüsünde görev yapmakta olan bir memur/aday memur herhangi bir konu üzerinden youtube/udemy veya yüzyüze eğitim verebilir mi? Bunun bir mevzuatsal olarak yasağı veya yaptırımı var mıdır?

Prettypelin
22 Şubat 2024 17:05

Para kazanacağınız başka bir faliyette bulunmanız resmi olarak yasaktır

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