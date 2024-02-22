Memurların Eğitim Vermesi

Merhaba , Bir kamu kurumunda devlet memuru statüsünde görev yapmakta olan bir memur/aday memur herhangi bir konu üzerinden youtube/udemy veya yüzyüze eğitim verebilir mi? Bunun bir mevzuatsal olarak yasağı veya yaptırımı var mıdır?

Merhaba , Bir kamu kurumunda devlet memuru statüsünde görev yapmakta olan bir memur/aday memur herhangi bir konu üzerinden youtube/udemy veya yüzyüze eğitim verebilir mi? Bunun bir mevzuatsal olarak yasağı veya yaptırımı var mıdır?