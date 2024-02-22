Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 17:06
Şark tercihleri birinci bölgeden

Batman

Malatya

Kahramanmaraş

Siirt

Gümüşhane

Ağrı

Şırnak

Torpili diyorlar torpil yok bizde de Malatya da eşimin memleketi geçen sene depremden dolayı bazı kişiler gitti memleketi diye çoğu kişi gelmez Malatya Batman dedi Memleketi derken doğum yeri başka Malatyadta büyümüş ama ailesinin kütüğü orası kendi kütüğü de orasıdır yüksek ihtimal gelir mi gelmez mi bilemedik genel de ilk üç geliyormuş galiba batmanla Malatya gelmese Maraşa atar heralde nasıl oluyor tercihler bilmiyorum da ilk üçe mi geliyor sizce neresi gelir

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