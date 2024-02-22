Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Şubat 2024 17:14
Mobing

merhabalar. Kadroluyum. Müdürle pek anlaşamıyoruz daha doğrusu kimse anlaşamıyor. Kendi okulumda halk eğitim kurs açıyorum müdür sürekli mobing yapıyor. Kursu açmak onun inisiyatifinde mi? Onay verirken bile bir sürü söz söyledi. Bir sonraki kursumu acma dönemimde açmazsa izlemem gereken yol nedir? Yazılı başvurup dilekçeme cevap mı vereyım bilenler yönlendirirse sevinirim.


Simaysena
Aday Memur
22 Şubat 2024 17:15

Cevap mı bekleyeyim?


Prettypelin
22 Şubat 2024 17:24

Hocam çok normal çünkü kıskanıyordur, malesef müdürler ve müdür yardımcıları öğretmenleri hep kıskanır, öğretmenin aldığı 3 kuruş için bin dereden su getirirler, hiç şaşırmadım


Prettypelin
22 Şubat 2024 17:25

Öğretmenler üzerinde özellikle ders programı çok büyük bir mobing kaynağı


Simaysena
Aday Memur
22 Şubat 2024 17:42

Evet ama artık kaldıramıyorum kapatıp onun istediğini yapmak istemiyorum, ayrıca kendi okulumda kurs açmak hakkım olmalı

Prettypelin, 1 saat önce

Hocam çok normal çünkü kıskanıyordur, malesef müdürler ve müdür yardımcıları öğretmenleri hep kıskanır, öğretmenin aldığı 3 kuruş için bin dereden su getirirler, hiç şaşırmadım


Prettypelin
22 Şubat 2024 17:47

Hocam hiç umursama, dikkate alma varsa sıkıntısı yazılı bildirsin yoksa dediklerini duyma, sen yazarsın dilekçeni açarsın kursunu en fazla sinir olur

Simaysena, 59 dk. önce

Evet ama artık kaldıramıyorum kapatıp onun istediğini yapmak istemiyorum, ayrıca kendi okulumda kurs açmak hakkım olmalı

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