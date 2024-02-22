Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2024 17:16
istifa ya Red verilirse ne olur?
Merhabalar.. İstifa edip farklı bir kuruma geçicem nasipse.. Ama istifa edip kabul edilmeyen bir arkadaş olmuş yani personel yetersiz diye Red edilmiş. Acaba süreç böyle olursa sonrası nasıl olur? İstifa Red edilince kurumdan nasıl ayrılınır?

Turk Kahvesi
Aday Memur
22 Şubat 2024 18:19

Ret gelirse 1 ay beklersiniz 1 ay sonunda çekilirsiniz. Usule uygun olan budur.

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