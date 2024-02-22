istifa ya Red verilirse ne olur?

Merhabalar.. İstifa edip farklı bir kuruma geçicem nasipse.. Ama istifa edip kabul edilmeyen bir arkadaş olmuş yani personel yetersiz diye Red edilmiş. Acaba süreç böyle olursa sonrası nasıl olur? İstifa Red edilince kurumdan nasıl ayrılınır?

Merhabalar.. İstifa edip farklı bir kuruma geçicem nasipse.. Ama istifa edip kabul edilmeyen bir arkadaş olmuş yani personel yetersiz diye Red edilmiş. Acaba süreç böyle olursa sonrası nasıl olur? İstifa Red edilince kurumdan nasıl ayrılınır?