Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


22 Şubat 2024 17:18
Kocaeli başiskelemi derincemi

Kocaelinde memuriyet hangisinde daha mantıklıdır. Hangisi daha yaşanabilir ve daha güzel yardımcı olabilir misiniz?

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