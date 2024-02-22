Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Şubat 2024 17:36
Başöğretmenlik süresi düşmeli

Uzmanlık 7 yıl olacak ise başöğretmenliğe 14 yılını dolduran başvurabilmeli


Prettypelin
22 Şubat 2024 17:58

Uzman öğretmenler nerdesiniz? Bu konuyu ne zaman açsam ne cevap yazan var ne de yorum yapan :)) burda bir tek ben uzman olmuş olamam değil mi :)))


Tarihhçiiiiii
Memur
22 Şubat 2024 18:36
5 yıla uzmanlık 10 yıla başöğretmenlik hakkı verilmeli tazminatlar emekliliğe yansıması sadece bu ikisi yapılsın öğretmenlerin maddi açıdan bir sorunları kalmaz

Prettypelin
22 Şubat 2024 18:38

Katılıyorum ama anlaşılan 5 değil 7 yapıcaklar, başöğretmenlik de düşmeli

Tarihhçiiiiii, 5 dk. önce
5 yıla uzmanlık 10 yıla başöğretmenlik hakkı verilmeli tazminatlar emekliliğe yansıması sadece bu ikisi yapılsın öğretmenlerin maddi açıdan bir sorunları kalmaz

Tarihhçiiiiii
Memur
22 Şubat 2024 18:41
evet umarım o da düşer ama pek umudum yok açıkçası uzun vadede benim dediğim olacaktır ancak henüz uzmanlığın süresini düşürmekten fazlasını yapacaklarını düşünmüyorum
Prettypelin, 3 dk. önce

Katılıyorum ama anlaşılan 5 değil 7 yapıcaklar, başöğretmenlik de düşmeli

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