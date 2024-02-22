Başöğretmenlik süresi düşmeli

evet umarım o da düşer ama pek umudum yok açıkçası uzun vadede benim dediğim olacaktır ancak henüz uzmanlığın süresini düşürmekten fazlasını yapacaklarını düşünmüyorum

evet umarım o da düşer ama pek umudum yok açıkçası uzun vadede benim dediğim olacaktır ancak henüz uzmanlığın süresini düşürmekten fazlasını yapacaklarını düşünmüyorum