Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 17:37
idari sorusturma
adli bir olaydan, idari sorusturma olarak aciga alindim 1/8 maasdan kesme cezasi aldim, ama hala aciga alinmam sonlanmadi, ne yapmaliyim?

Turk Kahvesi
Aday Memur
22 Şubat 2024 18:22

Bir şey yapmayacaksın bekleyeceksin. Süre dolduğunda durumu tekrar değerlendirip devam edebilir ya da göreve dönebilirsin.


birbirikiprm
22 Şubat 2024 18:32
maasdan kesme cezasi verilmesi aciga alinma sonlanip işe baslatilip maasdan kesmek seklinde hemen uygulanmazmi?
Turk Kahvesi, 19 dk. önce

Bir şey yapmayacaksın bekleyeceksin. Süre dolduğunda durumu tekrar değerlendirip devam edebilir ya da göreve dönebilirsin.

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