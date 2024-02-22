KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 18:10
Lisans Hemşire Ataması Taban Puan ve Sıralama

Arkadaşlar merhabalar. Lisans hemşire alımlarında sıralama kaça kadar düşer, taban puan ne olur. Tahminlerinizi paylaşabilir misiniz ?

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