Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Şubat 2024 18:33
Ara dinlenme
399 sayılı KHK ya tabi teknik personelin vardiyalı çalışmasında yemek molası ve ara dinlenme süresi nasıl tespit edilir. Ayrıca vardiyalı çalışma düzeninde günlük haftalık veya aylık çalışma süresi mi dikkate alınır

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