Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Şubat 2024 19:13
Tarim orman Bakanligi

Bir kaç sorum olacaktı calisan arkadaşlara.Tarim orman bakanlığının ilçeye atandim.evli 1 çocuk babasıyım.büro personeli olarak atandim

1.sevgili dostlar.özluk haklarımız nelerdir.

2.alacagimiz maaş ek ödemeler dahil ilcede ne kadardır

3.is yoğunluğu nasıldır.

4.kurumlar arası geçiş mümkünmüş

5.ilceden merkeze gelmem mumkunmu

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