Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 19:20
Yolluk ücreti Hakkında

İller arası tayın olan kişilerin Yolluk ücretini kim ödüyor. Şu anda bulungu hastanemi yoksa gidecegi hastane mi ? ne kadar amanda hesaba yatır

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