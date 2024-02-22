Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 19:39
2024 Polis Sınav Ucretleri
Arkadaşlar sınav gorevinde görev alanlara ne kadar ücreti ne kadar yatıyor yatan varsa yazabilir misiniz

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