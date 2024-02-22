Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 19:39
2024 Polisin görev aldığı sınav ücretleri

Arkadaşlar sınav gorevinde görev alanlara ne kadar ücreti ne kadar yatıyor yatan varsa yazabilir misiniz


kripto1982
Şube Müdürü
22 Şubat 2024 20:46
Anadolu üniversitesi bugün yatırdı, bir oturum 324 TL. Hizmetliyle Aynı rakam.

Piyasadan
23 Şubat 2024 02:08

Milli eğitim farklı üniversite farklı ünv 320 kusurat

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