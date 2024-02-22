Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Şubat 2024 20:00
Akıl Sağlığı Raporu
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu arkadaşlar İl MEM bunu istedi, Psikiyatriye başvurmak sıkıntı çıkarır mı?

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