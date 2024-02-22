Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2024 20:00
Farklı ünvan geçiş

Selamünaleyküm

Depremden sonra, nakille başka şehire, kızımın tedavisi için, imam hatip olarak geçtim. Tedavi tamamlandığı için tekrar kendi memleketime dönmek istiyorum. Fakat il dışına iki yıl geçmeden nakile başvuramıyorum.

Farklı bir ünvana, mesela hizmetli ve ya şoför ya da başka bir ünvana geçsem, orada da iki yıl bekleme şartı var mı?

Bilgisi olan paylaşırsa sevinirim

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