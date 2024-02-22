Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Şubat 2024 20:50
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Taşra Mühendisi

Aile ve sosyal politikalar bakanlığının taşra mühendisi kadrosu için üç ayrı mühendis de (elektrik elektronik, makine, inşaat) başvurabilir görünüyor. Böyle bir kadronun il müdürlüğü bünyesinde nasıl bir görev tanımı oluyor? Bu kadar farklı disiplinin ortak yapabileceği ne var merak ediyorum. Excel üzerinden istatistik tutmak için bu kadar mühendis almıyorlardır herhalde. Bir de bu kadroda sosyal haklar ve varsa ek ödemeler nasıldır? Bilenler yardımcı olabilir mi?

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