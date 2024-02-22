Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 20:51
Aydindaki hastaneler

Merhaba arkadaşlar Aydina eş durumu ile tayinim çıktı Ckys bugün düştüm Aydindaki hastaneler ile ilgili bilginiz var mıdır çalışma koşullar döner sermaye vs yardımcı olursanız sevinirim &#128591;&#127995;


HayatY
22 Şubat 2024 21:55

Eş durumu tayini kac yılda geliyo.

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