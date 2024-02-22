unvan degisikligi

633 sayilı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10/A maddesinde yer alan "Sözlesmeli personel olarak atananlar üç yil süreyle baska bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yillık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yil daha görev yapar." hükmüne tabi olanlar bu sinava başvuru yapamayacaktır. deniliyor illa dört sene çalışmak şart mı bir sene sonra kadro aldik kadrolu da bir sene çalışmış olduk 4 sene dolmadı diye sınava başvuru yapamaz miyiz

633 sayilı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10/A maddesinde yer alan "Sözlesmeli personel olarak atananlar üç yil süreyle baska bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yillık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yil daha görev yapar." hükmüne tabi olanlar bu sinava başvuru yapamayacaktır. deniliyor illa dört sene çalışmak şart mı bir sene sonra kadro aldik kadrolu da bir sene çalışmış olduk 4 sene dolmadı diye sınava başvuru yapamaz miyiz