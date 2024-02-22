KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2024 21:18
Tarım Orman Alımındaki 88 puanlılar

Hadi benim gibi vakti olmadığı için MEB alımını kaçıran 2-3 kişi olur da Tarım ormanda bunca 88 puan alan kişinin Meb e başvurmayıp burada tercih yapması gerçekten tuhaf.6 ay boyunca çok yoğun çalışmalardan kafamı kaldıramadığım için Meb başvurusunu kaçırdım.Ama tarım tercihlerine bir bakıyoruz 100 kişi 88 almış ve sanki meb alımını aynı anda kaçırmış gibi tercih vermişler.Arkadaşlar 83 ile atanmış millet.O zaman nerdeydiniz?

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