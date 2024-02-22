Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Şubat 2024 21:18
unvan değişikliği
insaat Mühendisliği UNVAN Değişikliği cikmis soru ve cevaplari olan varsa paylasabilir misiniz kaynak olarak tavsiyeniz ne olur

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS TercihMobingBugün emekli maaşımı hesaplattımYolluk2024 EKYS2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Uzmanlığın 7 yıla inmesiSendikaBaşöğretmenlik süresi düşmeli

Sözlük

Kamil Nezih Okuş 1 Çocuğa imdat ismi neden konulur 8 bahar 3 suistimal etmek 1 dürüstlük 2 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 7 Halka Arz 3 Çayın yanında yemekten hoşlandıklarınız? 3 tatil yetmezliği 9 eyvahlar olsun 1

Son Haberler

Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldıŞişli Belediyesi çalışanlarından 'ücret zammı' eylemiKKTC'de eski Bakan Kemal Dürüst ve eşi tutuklandıBakan Kacır: Kaynaklarımızı mesleki eğitim için seferber etmeyi amaçlıyoruzÖzgür Özel: İstanbullular, İstanbul ittifakını yine sandıkta kuracak

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?