KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2024 21:19
Aile bakanligi insaat muhendisligi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında inşaat mühendisi ne iş yapar?

Kurum inşaat mühendisi için uygun mudur?

Çalışma ortamı ve maaşlar nasıl?

Bilgisi olan arkadaşlar var mı?

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.4/b'den 4/b'ye geçişZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Aile ve sosyal bakanlığı 8000 personel alımı hakkındaAtandım ama gitmek istemiyorum ne yapmalıyım?Mülakatta 3. yedek olmakSağlık bakanlığı 27000 alımıYYP'den ASDEP'e (aile bakanlığına) geçiş süreciBüro personeli ibf kadrosuBüro personeli

Sözlük

deney 1 Kavl-i ma'ruf 9 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 10 Kahve makinesinin o kadar da gerekli bir icat olmaması 7 entüisyonizm 6 Bir kayığım olsa. 1 İnsan ne için yaşar 9 Bugün olanlar 5 saçları ağarmak 4 Sevdiklerimize güzel sözler söylemeyi ihmal etmemek 6

Son Haberler

Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldıŞişli Belediyesi çalışanlarından 'ücret zammı' eylemiKKTC'de eski Bakan Kemal Dürüst ve eşi tutuklandıBakan Kacır: Kaynaklarımızı mesleki eğitim için seferber etmeyi amaçlıyoruzÖzgür Özel: İstanbullular, İstanbul ittifakını yine sandıkta kuracak

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?