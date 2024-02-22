Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Şubat 2024 21:20
Acil Ths Teknik linsans bölümleri ile ilgili

Merhaba ths sınıfında elektirik,makine,harita,inşaat,tesisatcı tekniker 4 yıllık mühendislik dışında kimyagerlik ve fizik bölümünü bitirise üst öğrenim sayarmı ve kadro derecenden kaynaklı maaş farkı değil bölümden dolayı maaş farkı alırmı ve alıyorsa ilgili madde nerden bulabilirim selam ve sevgi ile teşekürler

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