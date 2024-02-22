KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2024 21:26
Torpille atanmaktan başka çare bırakmıyorsunuz

2022 puanıyla meslekten tercih yapayım diyorum.Bir bakıyorum yüksek puanla defalarca kez tercih vermişler.180 alımda zaten alımlar azken bir de işgal etmişler.Düz memurluk deniyoruz bu kez de sözleşmeliye defalarca başvuruyorlar.Sanırım atanmak için tek çözüm torpil.Bulacağım ilk torpilde atanıp gitmeyi düşünüyorum.Zira etik değerlerini kaybetmiş sözde müslüman bu insanların arasında hayattta kalmam için başka seçenek kalmadı.Kazancımı fakirlere veya sokak hayvanlarına verdiğim takdirde umarım günahlarım affolur.Yüksek puanlıların bize yaşattığı haksızlıklara karşılık onlarla gireceğim ilk mülakatta torpille haklarını yemeyi düşünüyorum.Ağlasınlar.


maresca0
Aday Memur
22 Şubat 2024 21:31

ok


SonsuzRuh
Memur
22 Şubat 2024 21:31

Bagacaaaz..Kimin T.. büyük göreceezz..

Vezir köprü ilçe başkanı Turan Gaya.

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