il içinden öğretmen olarak atanan okul müdürü

Değerli hocalarım lütfen bilgi sahibi olan biri olursa cevaplandırırsa sevinirim. Sorum :Okul müdürü iken il içi atama ile öğretmenliğe gerdi döndüm. Tekrar okul müdürü olmam için araştırma yaptım farklı cevaplar aldım. Acaba yeniden idareci olmak için 1 yıl bekleme şartı var mı? Bazıları da tekrar idareci olma hakkın var diyip tercih yapabilirsin diyen var. Sizler ne düşünüyordunuz?

Değerli hocalarım lütfen bilgi sahibi olan biri olursa cevaplandırırsa sevinirim. Sorum :Okul müdürü iken il içi atama ile öğretmenliğe gerdi döndüm. Tekrar okul müdürü olmam için araştırma yaptım farklı cevaplar aldım. Acaba yeniden idareci olmak için 1 yıl bekleme şartı var mı? Bazıları da tekrar idareci olma hakkın var diyip tercih yapabilirsin diyen var. Sizler ne düşünüyordunuz?