Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Şubat 2024 21:46
il içinden öğretmen olarak atanan okul müdürü
Değerli hocalarım lütfen bilgi sahibi olan biri olursa cevaplandırırsa sevinirim. Sorum :Okul müdürü iken il içi atama ile öğretmenliğe gerdi döndüm. Tekrar okul müdürü olmam için araştırma yaptım farklı cevaplar aldım. Acaba yeniden idareci olmak için 1 yıl bekleme şartı var mı? Bazıları da tekrar idareci olma hakkın var diyip tercih yapabilirsin diyen var. Sizler ne düşünüyordunuz?

alperen42
Daire Başkanı
22 Şubat 2024 21:57

Yeni yönetmelik lafi var ya. Onu beklemek lazim. 2010 larda böyle bir hak vardi ama su an yok.

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