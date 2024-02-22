İkinci şark kalkacak

Bir adım atılmadığı müddetçe bunun sonu gelmez ki, her sene sırası gelen gider şarktakiler döner bu döngü devam eder. Bence ikinci şark pek kaldırılmak istenmiyor öyle bir niyet hissetmiyorum.

Bir adım atılmadığı müddetçe bunun sonu gelmez ki, her sene sırası gelen gider şarktakiler döner bu döngü devam eder. Bence ikinci şark pek kaldırılmak istenmiyor öyle bir niyet hissetmiyorum.