Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2024 22:45
İkinci şark kalkacak

Arkadaşlar eski bakanımız ikinci şarkı 2025 in sonunda kaldıracağız dedi benim tahminim hukuki zemin oluşması icin bekleniyor Şöyleki şu an kalksa sarkta girev yapan arkadaşlar a dava hakki doğacak


robokopp
Aday Memur
22 Şubat 2024 22:47
3.şark çıkmazsa öp başına koy

irfan-20sw
Memur
22 Şubat 2024 22:49
Bir adım atılmadığı müddetçe bunun sonu gelmez ki, her sene sırası gelen gider şarktakiler döner bu döngü devam eder. Bence ikinci şark pek kaldırılmak istenmiyor öyle bir niyet hissetmiyorum.

MaRiNa007
Aday Memur
22 Şubat 2024 23:22

30 ilin şark olduğu ülkede çok zor gibi

Toplam 3 mesaj

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