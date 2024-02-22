Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Şubat 2024 22:50
1 yıllık kullanılabilen Aylıksız izin

Merhaba arkadaşlar , 5 yılını dolduran öğretmenin memuriyet hayatı boyunca 2 parça halinde de kullanabileceği 1 yıllık aylıksız izin hakkımı kullanmak istiyorum . Sebebi aile birliği , yani eş durumu tayin dönemine kadar izne ayrılmam gerekiyor . Bununla ilgili dilekçeyi nasıl ve kime yazmalıyım ? Okul müdür mü ilçe mem mi ? Ve reddedilme ihtimali var mı ? Bana bununla ilgili tecrübesi bilgisi olan arkadaşlar yardım edebilirler mi acaba ? Çok teşekkür ederim şimdiden


korkuyu_beklerken
Şef
22 Şubat 2024 23:03

Dilekçe çalıştığınız kuruma hitaben yazılır. Maaş hesabında geri ödeme va. Gibi karışıklıklar olmasın diye izne ayrılma tarihinizi maaştan 1 gün önce olacak şekilde belirtin. En az 15-20 gün önceden dilekçenizi verin.


Manaa
22 Şubat 2024 23:11

İznin kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu mu peki ? Bunun kararını okul müdürü mü verir ilçe mi ?

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