Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Şubat 2024 23:42
Kültür turizm bakanlığı tebligat
2828

dlndmrl
22 Şubat 2024 23:47
arkadaşlar öğrenmeye calışıyorum yanlıs acmısım konuyu :D ktbye atandım 24 ocak son gundu evrak tesliminin tebligat ne zaman gelir bilgisi olan var mı
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım bakanlığı büro personeliTarım ve Orman Bakanlığı Orman Mühendisi Sözleşmeli Personel 2024tarim ve orman bakanligina atanan destek personelleriTarim orman BakanligiTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kadroludan sözleşmeliye geçişte hizmet saydırmaGsb ve Kyk tekrar ayrılıyor muilçe tarıma büro memuru olarak atanmak? Aile Bakanlığı Ünvan değişikliği ve görevde yükselme

Sözlük

Parasıyla değil mi kardeşim 2 Sürekli gelen misafir adetinin sadece bizim kültürümüzde olması 4 karanlık kanyon 2 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 5 mars 1 merkez bankası 1 sevdiğine sevdiğini söyleyememek 5 entüisyonizm 6 barış akarsu 1 supporters 2

Son Haberler

23 şubat 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandıBaşka bir kadroya vekalet edenlere ayrıca ücretli ders görevi verilebilir mi?23 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıBiden'ın Putin hakkındaki sözlerinin ardından Rusya'dan ABD'ye notaİzmir'de dedesini tabancayla vuran torun tutuklandı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?