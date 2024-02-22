Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2024 23:43
atama süreci
28 şubatta tercih işlemleri bittikten ne kadar zaman sonra sonuçlar açıklanır

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