KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


22 Şubat 2024 23:55
10 ay hapis cezası Pmyo başvuruma engel mi?

Bir suça karıştım 1 sene hapis cezası aldım iyi halden 10 aya düştü pmyoya alırlar mı almazlarsa başka bölümleri tercih ediyim bilgisi olan varsa söylesin (yüz kızartıcı suç değil)


Rıfkıpolis
Aday Memur
23 Şubat 2024 03:16

Almazlar başka yerleri dene


EL CHAPO
Genel Müdür
23 Şubat 2024 04:21

arsiv kaydinda durum ortaya cikar memuriyet + ozel guvenlik dahi olamazsin ... bilgine


mratanamayan
Aday Memur
23 Şubat 2024 10:00

1 yıldan kısa süreli suçlarda sorun olmuyor ama suçun içeriği önemli

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