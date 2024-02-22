KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


22 Şubat 2024 23:55
10 ay hapis PMYO engel mi

Bir suça karıştım 1 sene hapis cezası aldım iyi halden 10 aya düştü pmyoya alırlar mı almazlarsa başka bölümleri tercih ediyim bilgisi olan varsa söylesin (yüz kızartıcı suç değil)

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