Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 00:17
Eş Durumu Ve Şark Tercihi

Şeflerim öncelikle herkese kolay gelsin

2019 tarihinden itibaren İstanbulda görev yapmaktayım bu sene 2. Kez Şark tercihim geldi ipka verdim akabinde 1 ay sonra da nikahım olacak eş durumundan (özel sektör) dolayı tayin isteme durumum olacak sormak istediğim soru ise böyle bir durumda ilin veya dairenin ipkayı bozup şarka gönderme durumu olur mu eş durumunda ise 2017 senesinden beri sigorta giriş kaydı var tayin isteyeceğim ile mi giderim şimdi ise 3 ayda bir dilekçelerin açıklanacağı gibi bir durum söz konusuymuş doğru mudur

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