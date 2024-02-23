Tarım Orman Kazandım Gidemeyeceğim

Arkadaşlar merhaba,

Benzer konularda olduğu bazı arkadaşlar direkt tepki gösterecek. Kendi alanımda, yaşadığım şehirde proje bazlı bir iş fırsatı çıktı. Ve ben o projede yer almak için 4001'le atandığım yere gidemeyeceğim. İki sorum olacak.

Birincisi bu alımda yedek liste açıklanmadı ama feragat dilekcesi verirsem bu hak bir başkasına geçer mi? Bir başkası faydalansın diye ümit ediyorum.

İkincisi bir süre kamu ilanlarına başvurulamayacağına dair bir duyumum vardı. Araştırdığım kadarıyla da net bir bilgiye ulaşamadım. Atanıp gitmediğim durumda 2024 KPSS sonucumu ne kadar süre kullanamam?

Bilgisi olan yanıtlarsa sevinirim. Şimdi buraya gelip madem gitmeyecektin falan diyecek arkadaşlara da arkadaşlar ben sizin karşınızda değilim. Ben sizinle aynı saftayım ve ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. Ben kimsenin hakkına girmiyorum, bizim hakkımız olan verilmediği için mecburiyetten kendi mesleğim dışında bir iş yapmak durumunda bırakılmıştım ve bunu değiştirmek için bir şans doğdu ve ben de bu fırsatı kaçıramam. Hiçbiriniz de kaçırmazdınız. O yüzden haklı bir tepkiniz olabilir ama tepkinizin gerçek muhatabının kim olduğunu da bir düşünerek tepki gösterin. Payımıza düşen neyse de kabul ederim.