Kolluk Personeli Uyuşturucu Kullanma Durumu

Uyuşturucu kullanmaktan dolayı davam var adli olarak 1 yıl denetimli serbestlik ve kamu davasının ertelenmesi kararı verildi, idari olarak süreç sürüyor 7 ay oldu 2 ay daha açık uzadı yenice. Dosya genel komutanlık üst disiplin kurulana gitti olayı size anlatayım.

Kendi timimden arkadaşlarla alkol alıyorduk a kişisinin sigarası bitti diğer odadan kız arkadaşının bıraktığı sigaralardan içmeye başladı bizde yanındaydık uzun bir süre oturduk yanında.

Daha sonra bu arkadaşın kız arkadaşı ilçe jandarmayı arayıp sorunlu olduğu bu kişiyi şikayet ediyor bu kişi ve yanındaki arkadaşları diyerekten aklına gelen isimleri söylüyor.

Akabinde savcılık soruşturma açtı evlerimiz arandı temiz kan ve kıl testine götürüldük benim kanımda 1ng/ml esrar maddesi tespit edildi diğer 2 arkadaşın kanlarında bu oran 2ng 3ng oranında ve birden çok madde çıktı.

İfadelerimizde ve savunmalarımızda o tablayı alan arkadaş sigaramın bitmesine üzerine diğer odadan tablayı aldığını bi süre içtikten sonra kötü olduğunu uyuşturucu olduğunu anladığında bıraktığını söylüyor, bunun bana kasten kız arkadaşım tarafından yapıldığını falan söylüyor.

Bende son savunmamda bu şahsın böyle söylediğini benim kanımda çıkmasının nedeninin tamamen ortamda bulunmaktan olduğunu söyledim. Ayrıca verilecek olan cezada bir alt cezadan ceza verilmesini istedim 7068 7/2. dosya genel komutanlığa gitti haber bekliyoruz.

Avukatımla görüştüm genel komutanlığa dilekçe yazıp bu çıkan sonucun soluma yoluylamı yoksa direk içme yoluylamı alındığını belgeleyen adli tıp kurumundan yazı istiyeceğiz.

1ng/ml Esrar oranı büyük bir oranmı?

Uyuşturucu maddelerde bir değer tablosu varmı? (Şu değer aralığı normal falan diye)

Yaklaşık 7 ay oldu evraklarda usül hataları yok, bu süreçte işime yarayacak emsal karar varmı?

O bilmeden içen arkadaş ifadelerinde ve savunmalarında bilmeden içtiğini ve yanımızda bulunduğu diğer arkadaşların dumanına maruz kaldığını açık açık beyan ediyor.

7 yıllık jandarma personeliyim savunmam bile yok sicil puanlarım yüksek sizce durum ne olur?