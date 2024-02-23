KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Şubat 2024 02:18
sağlık bakanlığı genel müdürlüğü alımı
sürekli işçi alımı olarak yapılıyor işkurdan 4d galiba biyomedikal olarak girersem maaş şartlar ve nasıl bilen vsr mıdır

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