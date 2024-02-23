Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Şubat 2024 09:43
6 Aylık Tahmini zam oranı.
Öncelikle Herkese meraba 6 aylık tahmini zam oranı ne kadar olur teşekkürler.

tolga6725
Aday Memur
23 Şubat 2024 09:52

Şubat,Mart,Nisan belli olsun


spartalı77
Aday Memur
23 Şubat 2024 09:56
tahmini dedim zaten. yıl sonu beklenen enflasyon üzerinden 3 aşagı 5 yukarı beklenen oranı tahmln ediyor bazı arkadaşlar
tolga6725, 33 dk. önce

Şubat,Mart,Nisan belli olsun


mratanamayan
Aday Memur
23 Şubat 2024 09:59

15 - 23 arası gelir tahminimce

Toplam 3 mesaj

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