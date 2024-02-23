Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Şubat 2024 09:56
Liselerde Devamsızlık

Arkadaşlar 12 sınıfta oğlum var malum bazen okula gitmiyor ders çalışmak için, bu devamsızlık durumu be oldu, toplam 30 gün olmuş, bu günü doldurunca otomatik sınıf tekrarına mı kalır, bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim teşekkürler


Prettypelin
Aday Memur
23 Şubat 2024 10:04

Toplam 30 günden fazla olursa sınıf tekrarı

Toplam 1 mesaj

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