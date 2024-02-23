Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 10:18
Ardahan-Ağrı

3 yıllık bir yer istiyorum bu iki şehir arasında kaldım. 1 tane de çocuk var okul hastane havaalanı yaşam olarak hangisi tercih edilmeli.


Alemdarali
Genel Müdür
23 Şubat 2024 10:29
ardahan iş yok terör yok lojman bol 2 artı 1 dogalgazli okul olarak her yaştan öğrencimiz var meslektaş çocuğu olarak sorun duymadım yaşam kışın evde geçer kayak merkezi var ile 15 20 dk kış bitince artvin tarafı çok güzel yerler var gidebileceğin piknik yapabileceğin havalimanı servisle karsa gidip 1 saat 10 dk civarı ordan kullanıyorsun insanları çok iyi yalnız çok soğuk yer

iamapoliceman
Daire Başkanı
23 Şubat 2024 10:40
ikisini de gördüm net Ardahan diyorum. ama harbi soğuk yer.

RaybanPolis
Aday Memur
23 Şubat 2024 11:05
eyvallah hocam sosyallikten çok ailevi durumları göz önünde bulundurduğum için tatmin edici bir yanıttı
Alemdarali, 2 saat önce
ardahan iş yok terör yok lojman bol 2 artı 1 dogalgazli okul olarak her yaştan öğrencimiz var meslektaş çocuğu olarak sorun duymadım yaşam kışın evde geçer kayak merkezi var ile 15 20 dk kış bitince artvin tarafı çok güzel yerler var gidebileceğin piknik yapabileceğin havalimanı servisle karsa gidip 1 saat 10 dk civarı ordan kullanıyorsun insanları çok iyi yalnız çok soğuk yer

RaybanPolis
Aday Memur
23 Şubat 2024 11:06
yün yorganlar kurtarıcımız olur herhalde :)
iamapoliceman, 2 saat önce
ikisini de gördüm net Ardahan diyorum. ama harbi soğuk yer.

Alemdarali
Genel Müdür
23 Şubat 2024 11:08
evler sıcak sıkıntı yok yün yorgana gerek yok ancak ailenden Allah korusun sağlık problemi olan varsa asla gelme sadece devlet hastanesi var hocalar yetersiz ve tecrübesiz
RaybanPolis, 1 saat önce
eyvallah hocam sosyallikten çok ailevi durumları göz önünde bulundurduğum için tatmin edici bir yanıttı

RaybanPolis
Aday Memur
23 Şubat 2024 11:14
şükür öyle bir hastalık söz konusu değil de ufak çocuk olunca hastalıkları eksik olmuyor tek sıkıntı o
Alemdarali, 1 saat önce
evler sıcak sıkıntı yok yün yorgana gerek yok ancak ailenden Allah korusun sağlık problemi olan varsa asla gelme sadece devlet hastanesi var hocalar yetersiz ve tecrübesiz

beyazsahil
Aday Memur
23 Şubat 2024 11:18
2010 2014 arası 4 sene ağrıda çalıştım o zamandan baya değişim olmuş ben memnundum arkanı hiç görmedim ama hayırlısı olsun
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