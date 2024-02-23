Ardahan-Ağrı

ardahan iş yok terör yok lojman bol 2 artı 1 dogalgazli okul olarak her yaştan öğrencimiz var meslektaş çocuğu olarak sorun duymadım yaşam kışın evde geçer kayak merkezi var ile 15 20 dk kış bitince artvin tarafı çok güzel yerler var gidebileceğin piknik yapabileceğin havalimanı servisle karsa gidip 1 saat 10 dk civarı ordan kullanıyorsun insanları çok iyi yalnız çok soğuk yer

ardahan iş yok terör yok lojman bol 2 artı 1 dogalgazli okul olarak her yaştan öğrencimiz var meslektaş çocuğu olarak sorun duymadım yaşam kışın evde geçer kayak merkezi var ile 15 20 dk kış bitince artvin tarafı çok güzel yerler var gidebileceğin piknik yapabileceğin havalimanı servisle karsa gidip 1 saat 10 dk civarı ordan kullanıyorsun insanları çok iyi yalnız çok soğuk yer