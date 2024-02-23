Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2024 10:18
Ardahan-Ağrı

3 yıllık bir yer istiyorum bu iki şehir arasında kaldım. 1 tane de çocuk var okul hastane havaalanı yaşam olarak hangisi tercih edilmeli.

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 Şubat ayı mazaret atamasıMart ayında ekstra zamİzmir'i neden önermiyorlar?7.grup şark illeriEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMeslekte beni neler bekliyorDilim raporuİstanbul için atama duyumu

Sözlük

sarı bez 4 Sizin renginiz 4 entüisyonizm 6 Yalnızlık ihtiyacı 7 saçları ağarmak 3 mindanao adası 2 kocam değil kuzenim kızım değil kardeşim 1 tatil yetmezliği 9 uzayda unutulmak 1 şanlıurfa arkeoloji müzesi 1

Son Haberler

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiMemurun o ödeneği altıda bire düştü!İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandıBorsa güne yükselişle başladıAlper Gezeravcı, 'Kara delik var mı?' sorusunu yanıtladı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?