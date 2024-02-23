Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Şubat 2024 10:29
Somut delil olmadan

Soyut ikrara dayali mahkumiyet karari sizce istinafta ne olur , kisi hakim onunde bile sucu kabul etse bir sonraki celsede kabul etmez ise burada hicbir supheye mahal birakmayacak sekilde subjektif somut delil olmadab mahkumiyetin kurulamayacagi bildiriliyor , sormak istedigim yerel mahkeme once hagb teklif etti kabul edilmeyince ben kisinin suclu oldugunu dusunuyorum diyip mahkumiyet kurdu , bam da istinafta sizce ne olyr


r.diyojen
Genel Müdür
23 Şubat 2024 11:25

Ceza hukukunda ikrar hakimi bağlamaz.

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