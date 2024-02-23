Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 10:30
İL İÇİ ATAMALAR

Merhaba arkadaşlar ben görevde yükselme ile unvanım değişti. 15 şubatta ekip üzerinden sosyalleştirmeye ayrılışım yapıldı ama vali 21 şubatta kurumuma atamamı onayladı. 15 inde ayrılışım yapıldı 16 sın da başlamam gerekirken 21 inde başlayışım gösterildi ve ben bu arada kurumumda çalışmaya devam ettim. bu ne derece doğru ve bunun bana getirisi ya da götürüsü nedir? bana bilgi verirseniz sevinirim.

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