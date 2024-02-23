Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2024 11:09
izmir Sağlık bakanlığı hemşire alımı
arkadaşlar yeni acilan izmir şehir hastanesi 900 hemşire alıyor.Buraya yakın nerelerde ev tutulur İzmirli arkadaşlar varsa söyleyebilirmi.

Hm2023
Aday Memur
23 Şubat 2024 11:11
73 puanla gelirmi sizce.Puanlar kaca düşer.

Sedat Yılmazi
Aday Memur
23 Şubat 2024 11:25

ÇİĞLİDEN TUTABİLİRSİNİZ, EVKA 6, EVKA 5, EGEKENT VESAİR


darkkinght
Memur
23 Şubat 2024 11:59

şehir hastanesi çok tepe bir yerde hocam bayraklı çiğli yakın

Toplam 3 mesaj

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