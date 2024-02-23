Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


23 Şubat 2024 11:34

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

Bu ankete 49 dakikada, 1 kişi oy kullandı

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