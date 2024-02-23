KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


23 Şubat 2024 11:38
Basit yaralama ve tehditten dolayı şikayetçi olup sonrasında vazgeçme

Güvenlik soruşturmama etki eder mi?

Mağdurken bir anda karşı tarafın iftirasıyla basit yaralama tehtit konularından ifade verdik karşılıklı ama yinede karşı tarafla anlaşıp şikayette bulunmadık birbirimizden konuyu kapattık bende uzatmak istemedim

Yani karakolda ifade vererek meseleyi bitirdik adliyeye davaya vs taşınmadı konu

Sizce güvenlik soruşturmasında sıkıntı yaratır mı

Şimdiden teşekkürler arkadaşlar

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