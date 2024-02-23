Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Şubat 2024 12:06
hagb memuriyeti nasıl etkiler?
17 yaşımdayken arkadaşıma attığım bi paylaşım müstcen görüntü sayıldı hesabım kapandı temmuz ayında mahkemeye çıktım hagb aldım 3 yıl denetimli serbestlik bu durum güvenlik soruşturmasını nasıl etkiler bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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