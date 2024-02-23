KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Şubat 2024 12:19
Sağlık bakanlığı sürekli işci

Sürekli temizlik işciliği kadrosuna başvurmak istiyorum. İlana baktığımda maaşa asgari ücret yazılmış. Bu deneme süreci için mi böyle yoksa asgari ücret mi verilicek. Bildiğim kadarıyla işçileri daha yüksek maaşla 30-40 bin gibi çalışıyorlar. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler


Leblebi123
Aday Memur
23 Şubat 2024 13:42

ben de onu merak ediyorum


mordak18
Memur
23 Şubat 2024 13:48

ortalaması 35 binden aşağı düşmez. çünkü kamu işçisi olunacağı için maaş+tediye+ikramiye olacak.

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